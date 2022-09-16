Hırsızlar ayakkabı markası ve renginden yakalandıve

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir şirkette müdür olan M.D. (42), sıcak hava nedeniyle bahçe kattaki evinin balkon kapısını açık bırakarak uyudu. Gece 03.00 sıralarında M.Ü. ile B.A. balkondan eve girerken, A.S.A ile Ö.K. gözcülük yaptı. Hırsızlar, M.D.'nin boynuna kılıç, başına silah dayadı. M.D. müdahale etmeye çalışınca kılıç iki parmağını kesti. Hırsızlar, silahın kabzası ve kılıcın sapı ile M.D.'nin gözüne vurdu. Hırsızlar, M.D.'nin içinde 15 bin TL olan cüzdanı ile 3 cep telefonunu gasp etti. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, M.D.'nin zanlıların giydiği ayakkabıların markasını ve rengini söyleyince harekete geçti. 100 saatlik kamera görüntüsü izlenerek olay 24 saatte çözüldü ve 4 hırsız yakalanarak tutuklandı. SABAH'a konuşan M.D., "Olay 7 dakika sürdü ancak 70 yıl gibi geldi. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" dedi.