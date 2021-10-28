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Giriş Tarihi: 28.10.2021 14:06 Son Güncelleme: 28.10.2021 14:32

Hırsızlar birbirine düştü, soluğu cezaevinde aldılar!

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Hırsızlar birbirine düştü, soluğu cezaevinde aldılar!

Batman’da bir aracı gasp eden hırsızlar gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest kalan hırsızların peşini bırakmayan polis, aynı hırsızların iki gün önce bir büfeyi de soyduklarını ve çaldıkları malların paylaşımında anlaşmazlık yaşadığını tespit etti. Polis tarafından yakalanan hırsızlar cezaevine teslim edildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, 21 Ekim tarihinde saat 19.00 sıralarında H.B.'nin Seyitler Mahallesinde bulunan aracının gasp edildiği yönünde yaptığı ihbar üzerine harekete geçti.

Konu ile ilgili yapılan çok yönlü araştırmalarda gasp olayı şüphelisi olarak tespit edilen M.Ş. ve A.G. gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra polis yaptığı detaylı araştırmada aynı hırsızların yine 19 Ekim tarihinde Yenişehir Mahallesinde (Kuyubaşı Toki) bir büfede soygun yaptıklarını tespit etti.

M.Ş. ve A.G. ile birlikte büfe soygunu sırasında E.T.'nin de yanlarında olduğu ve çaldıkları malların paylaşımında aralarında anlaşmazlık yaşandığı ortaya çıkan hırsızlar, polis tarafından yakalandı. Yakalanan 3 hırsız, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Hırsızlar birbirine düştü, soluğu cezaevinde aldılar!
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