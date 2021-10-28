Hırsızlar birbirine düştü, soluğu cezaevinde aldılar!

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, 21 Ekim tarihinde saat 19.00 sıralarında H.B.'nin Seyitler Mahallesinde bulunan aracının gasp edildiği yönünde yaptığı ihbar üzerine harekete geçti.

Konu ile ilgili yapılan çok yönlü araştırmalarda gasp olayı şüphelisi olarak tespit edilen M.Ş. ve A.G. gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra polis yaptığı detaylı araştırmada aynı hırsızların yine 19 Ekim tarihinde Yenişehir Mahallesinde (Kuyubaşı Toki) bir büfede soygun yaptıklarını tespit etti.

M.Ş. ve A.G. ile birlikte büfe soygunu sırasında E.T.'nin de yanlarında olduğu ve çaldıkları malların paylaşımında aralarında anlaşmazlık yaşandığı ortaya çıkan hırsızlar, polis tarafından yakalandı. Yakalanan 3 hırsız, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.