’Hırsızlar çaldıkları altın ve paraları evinize saklamış’ diyerek dolandırmak istediler

Kazımkarabekir ilçesi Akarköy'de oturan Hidayet Asal'ı telefonla arayan kişi kendisini İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Selim Sarıoğlu olarak tanıttı. Ardından da ''Karaman merkezde Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde hırsızlık oldu. Yakaladığımız hırsızlar, evden çaldıkları altın ve paraları sizin evinizde sakladığını söyledi. Evinizdeki altın ve paraları incelememiz gerekiyor. O yüzden göndereceğim ekip, evde arama yapacak. Evinizdeki altın ve paraları teşhis için hazırlayın'' dedi.



Karşısındaki kişinin telefon dolandırıcısı olduğunu anlayan Asal, ''Tamam para ve altınları hazırlıyorum'' diyerek hemen jandarmayı aradı. Jandarma, Kazımkarabekir İlçe Jandarma Komutanlığı'nda Yüzbaşı Selim Sarıoğlu adında birisinin olmadığını, evine ve köye ekip göndereceklerini, gelen kişilere de para ve altın vermemesi konusunda uyarıda bulundu.



Köyün giriş ve çıkışlarını da kontrol altına alan jandarma, Hidayet Asal'ın evini bulmaya çalışan S.M.A.'yı (19) köyde, telefonla kendisini yüzbaşı olarak tanıtan K.G., M.K. (19) ve E.A.'yı (22) da köy çıkışında otomobilde beklerken gözaltına aldı.



Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüphelilerin otomobili ile yapılan üst aramasında cep telefonlarına el konuldu.