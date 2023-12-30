Haberler Yaşam Haberleri Hırsızlar göle sıfır vıllalara dadandı
Giriş Tarihi: 31.12.2023

Hırsızlar göle sıfır vıllalara dadandı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde göl kenarında bulunan 9 villalık site hırsızların meskeni oldu. Bir ay içinde 6 villaya defalarca giren hırsızlar, 300 bin liranın üzerinde beyaz eşya ve antika çaldı

Hırsızlar göle sıfır vıllalara dadandı
Hırsızlar, Sapanca ilçesi Prof. Dr. Mehmet Apuç Caddesi üzerinde göl kenarında bulunan ve sahiplerinin genelde yaz aylarında kullandığı 9 villadan oluşan siteye dadandı. Bir ay içerisinde site içerisinde bulunan 6 villaya defalarca giren şüpheli veya şüpheliler, evlerde bulunan beyaz ve antika eşyaları çaldı. 300 bin liranın üzerinde eşya çalan şüpheli veya şüpheliler, son hırsızlık olayında ise beyzbol sopası ile bir çakmağı bölgede bırakarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri konuya ilişkin incelemelerini sürdürürken, site sakinleri ise hırsızların bir an önce bulunmasını istiyor. Evine hırsızların daha önce de girdiğini aktaran ve İstanbul'da yaşayan Yüksel Özalkan, "Bu sitede 9 villa bulunuyor, bir ay öncesinde burada 4 villaya girdiler içerisinde benimki de olmak üzere. O zaman biz ifademizi verdik, polis geldi ve gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. Fakat bir ay oldu ve bir netice alamadık.



Yine aynı şekilde bahçe tarafından demir kapıyı ve kilitleri kırıp eve tekrar eve girmişler. Henüz inceleme yapılmadığı için içeriden şu an ne alındığını bilmiyorum. Geçen sefer televizyon ve antika bakırları almışlar. Şimdi bu sefer ne alındığını içeriye girince göreceğiz. Aynı yerden ikinci hırsızlık. Yazın kullanılıyor bu villalar, kışın genelde kimse olmadığı için rahatlıkla girmişler. Benim geçen seferden hemen hemen 40-50 bin TL civarında kaybım var" dedi. Yaklaşık bir ay önce yaşanan hırsızlığın ardından ikinci kez mağdur olduklarını aktaran site sakini Gökhan Uluç ise, "Yani hırsızlar buraya resmen dadandılar. Şu anda biz bununla alakalı mağduruz. Camları kırmışlar, eve giremiyoruz polisi bekliyoruz. Eşyadan değil, canımızdan korkuyorum. Bizler evimizde olduğumuzda karşılaşsak kimin ne yapacağı belli değil" diye konuştu. İHA

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika... Başkan Erdoğan'dan CHP'ye "Süper Kupa" tepkisi: İstismar siyaseti!
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya nokta operasyon! Türk diplomatın kanı yerde kalmadı: Terörist Cemil Akar etkisiz...
Her yönüyle Riyad krizi
Atatürk 150 yıllık çöküşe son verdi
Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Yürüyüşümüzün önüne kimse geçemeyecek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Yerel Seçim mesajı: Yeniden aslına rücu ettirmek için 31 Mart çok önemli
Yanındakilere 'köle' olarak sesleniyor: İşte Fergio Bey ve mesleği
Köprü ayağını metrobüs yoluna inşa ettiler
İhracat her zamankinden daha önemli olacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Hırsızlar göle sıfır vıllalara dadandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA