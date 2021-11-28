Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Selahaddin Eyyubi Mahallesinde bulunan Şeyh Reşit Cami ve Yenituran Mahallesi'ndeki Değirmen Camisine giden vatandaşlar her iki caminin abdest yeri ve tuvaletlerinde bulunan tüm muslukların çalındığını ve suyun boşa aktığını gördü.

Hırsızlar iki caminin tüm musluklarını çaldı | Video

Ana vanalardan suyu kesen vatandaşlar zorlukla abdest alarak sabah namazını kıldı.

Her iki caminin bulunduğu mahalle sakinleri son iki ay içersinde Değirmen Caminin iki defadır tüm musluklarını hırsız veya hırsızlar tarafından çalındığını bildirdi.

Değirmen Cami cemaatinden Abdulcelil Çelik, camiye geldim abdest alacaktım baktım tüm musluklar çalınmış, dinimizde böyle bir şey yoktur." diye konuştu.

Polis, cami lavabolarındaki musluklarını çalan hırsız veya hırsızların bulunması için inceleme başlattı.