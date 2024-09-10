Hırsızlar istiklal madalyasını çaldı

İstanbul Bahçelievler'de geçtiğimiz aylarda bir apartmana giren hırsızlar daire kapılarını tek tek gezip kontrol ettikten sonra tekstilci Ş.K.'nın evini gözlerine kestirdi. Hırsızlar içerisinde 9 milyon lira değerinde ziynet eşyası, döviz ve nakit paranın bulunduğu çelik kasayı yerinden çıkarıp götürdü. Aynı hırsızlar birkaç gün sonra aynı yere yeniden gelip bir daireye daha girdiler. Bu kez H.G.H.'ye ait eve giren hırsızlar evdeki 3.5 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını ve koleksiyonunda bulunan 3 adet istiklal madalyasını çaldı. Evine geldiğinde madalyalarının yerinde olmadığını gören H.G.H. hemen polise haber verdi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden şüphelileri tespit etti. Şüpheliler S.T. (38), S.D. (26), K.D. (20) ve G.D. (54) Başakşehir'de yakalandı. Şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.