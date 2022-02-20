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Giriş Tarihi: 20.2.2022 20:10 Son Güncelleme: 20.2.2022 20:44

Hırsızlar kabloları çaldı, mahalle internetsiz kaldı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Hırsızlar kabloları çaldı, mahalle internetsiz kaldı

Kayseri'nin Hacılar İlçesi'nde hırsızlar Telekom'a ait internet ve telefon kablolarını çaldı. Kabloların çalınmasıyla bir mahalle internetsiz kaldı.

Kayseri Hacılar ilçesi Sakar Çiftliği Mahallesi'nde hırsızlar Türk Telekom'a ait telefon ve internet kablolarını çaldı. Direklere çıkarak kestikleri kabloları daha sonra geldikleri araca yükleyen hırsızlar kaçarak uzaklaştı. Telefon ve internetleri kesilen vatandaşlar ise sabah kalktıklarında direklerdeki kabloların olmadığını görünce olayı jandarmaya ihbar etti. Mahalleye gelen jandarma ekipleri hırsızların 100 metre uzunluğundaki Telekom kablosunu çaldıklarını belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kesilen kabloların yerine yenilerinin takılmasıyla mahalleye internet ve telefon erişimi yeniden sağlandı.

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Hırsızlar kabloları çaldı, mahalle internetsiz kaldı
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