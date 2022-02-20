Hırsızlar kabloları çaldı, mahalle internetsiz kaldı

Kayseri Hacılar ilçesi Sakar Çiftliği Mahallesi'nde hırsızlar Türk Telekom'a ait telefon ve internet kablolarını çaldı. Direklere çıkarak kestikleri kabloları daha sonra geldikleri araca yükleyen hırsızlar kaçarak uzaklaştı. Telefon ve internetleri kesilen vatandaşlar ise sabah kalktıklarında direklerdeki kabloların olmadığını görünce olayı jandarmaya ihbar etti. Mahalleye gelen jandarma ekipleri hırsızların 100 metre uzunluğundaki Telekom kablosunu çaldıklarını belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kesilen kabloların yerine yenilerinin takılmasıyla mahalleye internet ve telefon erişimi yeniden sağlandı.