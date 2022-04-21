Haberler Yaşam Haberleri Hırsızlar serbest, onları yakalayan ‘cinsel saldırı’ suçundan tutuklandı
Giriş Tarihi: 21.4.2022 10:09 Son Güncelleme: 21.4.2022 10:13

Hırsızlar serbest, onları yakalayan ‘cinsel saldırı’ suçundan tutuklandı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Hırsızlar serbest, onları yakalayan ‘cinsel saldırı’ suçundan tutuklandı

Konya’nın Çumra ilçesinde hırsızlık yaptıkları tarlada vatandaşlar tarafından yakalanan aile jandarmaya teslim edildi. Hırsızlar serbest bırakılırken, kendilerine cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürdükleri çiftçi Şahin Ersöz (33) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İddiaya göre kadın şüphelinin kendilerini yakalayan vatandaşlara, ‘Bizi ihbar ederseniz tacizde bulunduğunuzu söylerim’ diyerek tehdit ettiği belirtilirken, vatandaşlar Ersöz’ün tutuklanması nedeniyle adliye binası önünde eylem yaptı.

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Erentepe Mahallesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda C.S.(39) isimli vatandaş kendisine ait bahçesinde şüpheli bir araç ve onun yanında 3 kişiyi gördü. C. S'nin yanlarına geldiğini gören D.U. (37), eşi F.U. (39) ve çocukları F.U. (20) geldikleri araçla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu vatandaşlar tarafından Kuzucu Mahallesi civarında yakalanan hırsızlık şüphelilerinin araçlarında balyoz, demir kesme makası, kazma ve levye ele geçirildi.

'İHBAR EDERSERİZ TACİZ ETTİĞİNİZİ SÖYLERİM'

Şüpheli kadın F.U. iddiaya göre kendisini yakalayan vatandaşlara, 'Bizi ihbar ederseniz tacizde bulunduğunuzu söylerim' tehdidinde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine 3 hırsızlık şüphelisi jandarma tarafından gözaltına alındı. Hırsız kadının Şahin Ersöz tarafından darp edildiklerini ayrıca Ersöz'ün kendisine 'cinsel saldırı' da bulunduğu söylemesi üzerine Ersöz'de gözaltına alındı. Çumra Cumhuriyet Savcılığı tarafından 'bina içinde muhafaza altında bulunan eşya hakkında hırsızlık ve cinsel saldırı' suçlarından soruşturma başlatıldı. F.U. ve oğlu D.U. savcılıkça serbest bırakırken diğer şüpheli D.U'nun ise Karaman 1 ve 4. Asliye Ceza Mahkemesince 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan hakkında yakalama kararı olduğu belirtildi.

(Şahin Ersöz)

ÇİFTÇİ TUTUKLANDI İLÇE AYAĞA KALKTI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin Ersöz ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı. Bu karar üzerine ilçe ayağa kalktı. Gece boyunca jandarma binası önünde bekleyen vatandaşlar sosyal medya üzerinden bir araya gelerek Ersöz'ün serbest bırakılması için adliye önünde eylem yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması!
Vatandaşlardan İBB’ye reklam tepkisi: Bu durum sizin eseriniz
SON DAKİKA: Karadeniz gazı için süper teşvik geliyor! KDV muafiyeti hamlesi...
SON DAKİKA: Yerli otomobil TOGG için 'MEGA' hamle! Yakın zamanda geliyor! Önemli değişiklikler yapılacak
Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Kayıp hemşire Muhammet Aslan'ın cesedi bulundu
Son dakika! Putin ve Zelenski Türkiye'ye gelecek mi? Bakan Çavuşoğlu canlı yayında açıkladı
SON DAKİKA: Taciz tecavüz derken CHP şimdi de şantajcıya sahip çıktı! 'Elimde müstehcen görüntülerin var...'
SON DAKİKA: Müge Anlı gündeme getirmişti! Genç Hemşire Muhammet Aslan'ın ölümü ile ilgili şok iddia: Örtbas etmemek lazım
SON DAKİKA: Bursa'da terör saldırısı! Direğin dibine bırakılan EYP cezaevi personelinin geçişi sırasında patlatıldı!
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Maske okullar ve toplu taşımada önemli kararlar alınacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Hırsızlar serbest, onları yakalayan ‘cinsel saldırı’ suçundan tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA