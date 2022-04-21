Hırsızlar serbest, onları yakalayan ‘cinsel saldırı’ suçundan tutuklandı

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Erentepe Mahallesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda C.S.(39) isimli vatandaş kendisine ait bahçesinde şüpheli bir araç ve onun yanında 3 kişiyi gördü. C. S'nin yanlarına geldiğini gören D.U. (37), eşi F.U. (39) ve çocukları F.U. (20) geldikleri araçla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu vatandaşlar tarafından Kuzucu Mahallesi civarında yakalanan hırsızlık şüphelilerinin araçlarında balyoz, demir kesme makası, kazma ve levye ele geçirildi.

'İHBAR EDERSERİZ TACİZ ETTİĞİNİZİ SÖYLERİM'

Şüpheli kadın F.U. iddiaya göre kendisini yakalayan vatandaşlara, 'Bizi ihbar ederseniz tacizde bulunduğunuzu söylerim' tehdidinde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine 3 hırsızlık şüphelisi jandarma tarafından gözaltına alındı. Hırsız kadının Şahin Ersöz tarafından darp edildiklerini ayrıca Ersöz'ün kendisine 'cinsel saldırı' da bulunduğu söylemesi üzerine Ersöz'de gözaltına alındı. Çumra Cumhuriyet Savcılığı tarafından 'bina içinde muhafaza altında bulunan eşya hakkında hırsızlık ve cinsel saldırı' suçlarından soruşturma başlatıldı. F.U. ve oğlu D.U. savcılıkça serbest bırakırken diğer şüpheli D.U'nun ise Karaman 1 ve 4. Asliye Ceza Mahkemesince 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan hakkında yakalama kararı olduğu belirtildi.

(Şahin Ersöz)

ÇİFTÇİ TUTUKLANDI İLÇE AYAĞA KALKTI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin Ersöz ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı. Bu karar üzerine ilçe ayağa kalktı. Gece boyunca jandarma binası önünde bekleyen vatandaşlar sosyal medya üzerinden bir araya gelerek Ersöz'ün serbest bırakılması için adliye önünde eylem yaptı.