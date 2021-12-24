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Giriş Tarihi: 24.12.2021 14:22 Son Güncelleme: 24.12.2021 14:41

Hırsızlar suçüstü yakalandı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Hırsızlar suçüstü yakalandı

Jandarma ekipleri tespit ettiği 5 hırsızı suç üstü yakaladı. Çıkarıldıkları hakimlikçe aralarında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahsın da bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bozkurt ve Sarayköy ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışmalar yaptı.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Bozkurt ve Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları geniş kapsamlı çalışmalar sonucunda V.Ş. N.D. D.D. Z.D. ve N.B isimli şüpheli şahısların olduğunu tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen ekipler şüpheli şahısları çaldıkları jeneratörü satmaya çalıştıkları esnada suç üstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden N.B. isimli şahsa yapılan sorgulamada 5 ayrı suçtan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edildi.

Hakimlik karşısına çıkan şüpheli şahıslardan D.D. ve Z.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken aralarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan N.B., V.Ş ve N.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalınan malzemeler ise jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi.

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Hırsızlar suçüstü yakalandı
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