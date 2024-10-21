Hırsızlara operasyon 13 kişiye gözaltı

Ankara Emniyeti'nden hırsızlık şüphelilerine operasyon düzenlendi. Kimliği tespit edilen 13 şüpheli yakalandı. Polis şüphelilerden birini saklandığı dolapta buldu, şüphelinin cezaevi firarisi ve 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, hırsızlık yapan kişilere yönelik yürütülen çalışma kapsamında incelenen güvenlik kameralarından, şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. Ekiplerce yapılan operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 13 şüpheli arasında bulunan ve adresindeki aramada saklandığı dolapta yakalanan E.Ö'nün, hırsızlık suçundan 12 yıl cezasının bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.