Adana’da hırsızlara operasyon

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ev, iş yeri ve araçlardan çeşitli malzemeler çaldıkları iddia edilenleri yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler hırsızlıkların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına aldı. Yapılan çalışma sonucunda kimlikleri belirlenen İ.A, S.Y, M.Ç, İ.Ç. ve M.K. operasyonla gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin evlerinde hırsızlık malzemeleri bulundu. Şüphelilerden İ.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.