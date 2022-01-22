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Giriş Tarihi: 22.1.2022 12:16 Son Güncelleme: 22.1.2022 12:23

Adana'da hırsızlara operasyon

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana’da hırsızlara operasyon

Adana'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ev, iş yeri ve araçlardan çeşitli malzemeler çaldıkları iddia edilenleri yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler hırsızlıkların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına aldı. Yapılan çalışma sonucunda kimlikleri belirlenen İ.A, S.Y, M.Ç, İ.Ç. ve M.K. operasyonla gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin evlerinde hırsızlık malzemeleri bulundu. Şüphelilerden İ.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Adana'da hırsızlara operasyon
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