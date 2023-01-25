Hırsızlardan pişkin savunma! Çaldıkları malzemeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtmışlar

Gerçekleştirilen operasyonla üç şüpheli adreslerinde yakalandı. Abdullah A., emniyetteki sorgusunda, "Malzemelerin bir kısmını ihtiyacı olan kişilere dağıttık. Kalan kısmını ise satmayı düşünüyorduk ancak yakalandık" dediği öğrenilirken, Rojhat S. ise, "Hırsızlık yaptığımızı bilmiyordum. Malzemeleri, işyeri sahibinin bilgisi dahilinde aldığımızı sanıyordum" savunmasını yaptı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı.