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Giriş Tarihi: 17.1.2022 16:45 Son Güncelleme: 17.1.2022 16:53

Hırsızları benzinlikteki fiş ele verdi

EMİR SOMER EMİR SOMER
Hırsızları benzinlikteki fiş ele verdi

Güngören'de 5 şüpheli, anahtarı üzerinde unutulan bir motosikleti çaldı. Soyguna ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin akaryakıt istasyonundan çalıntı araca kredi kartıyla yakıt aldıklarını tespit etti. İstasyonu didik didik eden polis, hırsızların alışveriş fişinden yola çıkarak adreslerini belirledi. Evlerinde gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü serbest bırakılırken, soygunu gerçekleştirdiği belirlenen F.A. ise adliyeye sevk edildi.

Olay Güngören Merkez Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.A., sokakta yürüdüğü sırada park halindeki bir motosikletin anahtarının aracın üzerinde unutulduğunu fark etti. Motosikleti çalan F.A., araca yakıt doldurmak için 4 arkadaşıyla birlike yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna girdi. Kredi kartıyla çalıntı motosiklete yakıt alan F.A. ve arkadaşları daha sonra gözlerden kayboldu. Çalıntı ihbarının ardından çalışma başlatan polis ekipleri ise bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin akaryakıt istasyonuna girerek kredi kartıyla alışveriş yaptığını tespit eden ekipler F.A.'nın ödeme işleminden kalan alışveriş fişine ulaştı. Fiş üzerindeki bilgilerden yola çıkarak bankadan şüphelilerin adresine ulaşan ekipler, 5 kişiyi de gözaltına aldı. F.A. hakkında adli işlem başlatılırken, 4 arkadaşı ise serbest bırakıldı.

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Hırsızları benzinlikteki fiş ele verdi
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