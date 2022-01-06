Hırsızları otomobilin ön camındaki ’İncim’ yazısı ele verdi

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Akdeniz ilçesine bağlı Huzurkent Gazi Mahallesinde bir ikamette meydana gelen elektronik eşya hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlıkta kullanılan aracı, plakası, olay yeri ve çevresinde güvenlik kamera kayıtlarının izlenilmesi neticesinde jantlarından ve ön cam bölgesinde bulunan 'İncim' yazıdan tespit etti.

Yapılan tespit sonucu, araç ve olayı gerçekleştiren F.T. ve H.D. isimli 2 kişi, polis ekipleri tarafından çaldıkları malzemeler ile birlikte yakalandı.