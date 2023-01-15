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Giriş Tarihi: 15.1.2023 13:25 Son Güncelleme: 15.1.2023 13:52

Hırsızları yakalayıp bebek arabasını sahibine teslim ettiler

İstanbul’da bir parkta başkasına ait bebek arabasını çalan iki kişi, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. Bulunan bebek arabası sahibine teslim edildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Hırsızları yakalayıp bebek arabasını sahibine teslim ettiler

İstanbul'un Bağcılar İlçesi'ndeki bir parkta oturan iki kişi; yanlarında duran ve başkasına ait olan bebek arabasını çalarak kaçtı. O anların yansıdığı güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; olayı gerçekleştiren A.B. ve R.S. isimli iki kişiyi Bağcılar İlçesi'ne bağlı olan Demirkapı Mahallesi'nde çalıntı bebek arabası ile birlikte yakaladı.



Bebek arabası sahibine teslim edildi. "Açıktan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen ikili tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Hırsızları yakalayıp bebek arabasını sahibine teslim ettiler
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