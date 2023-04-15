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Giriş Tarihi: 15.4.2023 10:48 Son Güncelleme: 15.4.2023 11:15

Hırsızları yakalayıp çaldıkları aracı sahibine teslim ettiler

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; İstanbul’da bir araç çalan iki suç ortağını yakaladı. Bulunan araç sahibine teslim edildi. Hırsızlar tutuklandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Hırsızları yakalayıp çaldıkları aracı sahibine teslim ettiler

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sancaktepe İlçesi Akpınar Mahallesi'nde içerisinde çeşitli tadilat malzemelerinin bulunduğu bir aracın çalınması üzerine inceleme başlattı. İncelenen güvenlik kamera görüntülerinden olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen S.Y. ve S.A., Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan malzemeler ve araç bulundu ve sahibine teslim edildi. "Oto Hırsızlığı" suçundan adliyeye sevk edilen iki suç ortağı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızları yakalayıp çaldıkları aracı sahibine teslim ettiler

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Hırsızları yakalayıp çaldıkları aracı sahibine teslim ettiler
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