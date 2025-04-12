Hırsızların çaldığı şampiyon köpek bulundu

Ankara'da maddi değerinin yanı sıra taşıdığı unvanlarla da göz kamaştıran bir köpek, film sahnelerini aratmayan bir hırsızlık olayıyla gündeme geldi. Türkiye'de yalnızca 30, başkentte ise sadece 2 adet bulunan, 420 bin TL değerindeki İngiliz Bull Terrier cinsi "Anapolis" isimli şampiyon köpek, kulübesinin kapı kilidi kırılarak çalındı. Ulusal yarışmalarda elde ettiği birinciliklerle Avrupa arenasına hazırlanan safkan köpeğin çalınması sonrası harekete geçildi. Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) sertifikalı olan ve "Anapolis" ismi verilen köpeğin, 15 aylık olmasına rağmen fiziksel gücüyle dikkat çektiği, dünyanın en güçlü köpeklerinden biri olduğu belirtildi. Maddi değerinin 420 bin Türk Lirası olduğu ifade edilen Anapolis'in, 2024 Ankara Kupası Şampiyonası'nda Türkiye Yavru Şampiyonu unvanını kazandığı, Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığı öğrenildi.

EKİPLER YAKALADI

Olayla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri ve saha incelemeleri sonucunda şüpheli tespit edildi. Yapılan operasyonla yakalanan şüphelinin, çalınan köpeği ikametine yakın bir barakada sakladığı belirlendi. Barakada yapılan aramada, Anapolis isimli köpek gizli bir bölmede sağlıklı şekilde ele geçirildi. Ele geçirilen köpek sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.