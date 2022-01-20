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Giriş Tarihi: 20.1.2022 12:32 Son Güncelleme: 20.1.2022 12:52

Hırsızların rahat tavırları pes dedirtti

BEKİR COŞKUN
Hırsızların rahat tavırları pes dedirtti

Mersin’de otomobil çalan 2 kişi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Sahibinin evinin önüne park ettiği aracı çalıştıramayan zanlılar, itekleyerek götürdüler.

Mersin'de otomobil çalan 2 kişi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Sahibinin evinin önüne park ettiği aracı çalıştıramayan zanlılar, itekleyerek götürdüler.

Hırsızların rahat tavırları pes dedirtti | Video

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yenişehir ilçesinde bir otomobilin çalınması üzerine çalışma başlatarak, olay bölgesindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olayı gerçekleştiren 2 kişinin kimliklerini tespit eden polis ekipleri, belirledikleri adrese operasyon yaparak G.K.'yı gözaltına aldı. Otomobili eve yakın bir yerde terk edilmiş vaziyette bulan ekipler, olayla ilgili 1 kişinin daha aranmasına devam ederken çalınan otomobil sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan G.K. adliyeye sevk edildi. Otomobilin çalınma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, otomobilin kapısını ve kaputunu açarak çalıştırmaya çalışan şahıslar, aracı çalıştıramayınca itekleyerek götürdüler. Şahısların rahatlığı pes dedirtti.

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Hırsızların rahat tavırları pes dedirtti
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