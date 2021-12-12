Haberler Yaşam Haberleri Hırsızlığa 6 yaşındaki çocuğu alet etti
Giriş Tarihi: 12.12.2021 10:01

Hırsızlığa 6 yaşındaki çocuğu alet etti

DHA
Hırsızlığa 6 yaşındaki çocuğu alet etti

Adana'da yolda gördüğü cüzdanı yanındaki 6 yaşlarındaki çocuğa aldırıp, cebine atan 35 yaşlarındaki kişi, güvenlik kameralarınca görüntülendi. Durumu güvenlik kamerasından tespit ederek, polise giden Hanifi Ateş "Bir çocuğun böyle bir olaya alet edilmesine çok üzüldüm. Bu kişinin yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Olay, 7 Aralık'ta saat 14.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aracını satan Hanifi Ateş, eşi ve çocuğuyla birlikte bankaya giderek, paranın bir kısmını hesabına yatırdı. Daha sonra kira borcunu ödemek ve çocuğuna kışlık kıyafet almak için 4 bin lira civarındaki miktarı cüzdanına koyan Ateş, caddede ailesiyle yürümeye başladı. Bu sırada cüzdanı yere düşen Ateş, durumu fark etmeyip, yoluna devam etti. Ateş, dakikalar sonra cüzdanının olmadığını anladı. Bankanın olduğu bölgeye dönen Ateş, cüzdanı aradı fakat bulamadı. Ateş, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasından düşen cüzdanının alındığını tespit edip, polise gitti. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; 35 yaşlarında bir kişinin 6 yaşlarındaki bir çocuğa yerdeki cüzdanı işaret ettiği, çocuğun ise cüzdanı alarak kazağının içine sakladığı, daha sonra kişinin çocuktan cüzdanı alıp, cebine attığı görüldü. Yaşadıkları karşısında şaşkın olduğunu belirten Ateş "Cüzdanımda ev sahibine ödeyeceğim 4 bin lira kira bedeli vardı. Bir çocuğun böyle bir olaya alet edilmesine çok üzüldüm. Bu kişinin yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: PKK'nın dağ kadrosundan İBB'ye! İşte belediyedeki görevleri ve kimlikleri...
Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması
Başkan Erdoğan uyarmıştı! Stokçuların yeni oyunu deşifre oldu
Son dakika: Sincar'a hava harekatı! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!
Sena Altan'nın ağabeyinden duygulandıran paylaşım
SON DAKİKA: Mardin'deki petrol keşfinin perde arkası ortaya çıktı! Tam 35 gün boyunca...
Son dakika: Muharrem İnce'den eski partisi CHP'ye çok ağır sözler: Vicdansızlar, yalancılar, sahtekarlar...
PKK'lı katili kaçırmaya çalışan HDP’li vekilin kardeşi tutuklandı
Uğur Şahin'den omicron varyantı açıklaması
Son dakika: Fırtına, Antalya'da dindi! Trabzonspor'un yenilmezlik serisine Antalyaspor son verdi...
Girişimciye özel banka şubesi
Girişimciye özel banka şubesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Hırsızlığa 6 yaşındaki çocuğu alet etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA