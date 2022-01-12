Hırsızlık çetesine büyük operasyon!

Son zamanlarda Kocaeli'nde meydana gelen evden hırsızlık olayını takibe alan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Ekipleri, olayların münferit olmadığını, evden hırsızlık olaylarının aynı yöntem ve benzer kişiler tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Soruşturmayı derinleştiren Kocaeli Polisi, hırsızlık zanlılarının Kocaeli dışında da birçok ilden yaşanan hırsızlık olaylarının da faili olduğunu belirleyince, şüphelilere yönelik fiziki ve teknik takip başlattı.

36 ARA YAKALAMA YAPILDI



Kocaeli genelinde ve çevre illerde, kapıları çalarak, evde kimsenin bulunmadığını tespit ettikleri dairelerin kapı dilini düşürmek suretiyle hırsızlık yapan kişilere yönelik başlatılan takip esnasında 36 kez ara yakalama yapıldı. Yapılan ara yakalamalarda 15 şüpheli şahıs çeşitli suçlardan aranma kaydı olduğu için tutuklandı. 12 kişi ise Adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

ÖZEL HAREKÂT İLE OPERASYON



Şahısları takibe devam eden emniyet güçleri 1 Ekim 2021 ve 10 Ocak 2022 tarihleri arasında 36 ayrı evden hırsızlık olayının zanlısı oldukları ve 3 milyon 762 bin TL değerinde para ile ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen gruba yönelik önceki gün operasyon düzenledi. 9 farklı ilde özel harekât polisinin da katılımı ile düzenlenen operasyonlarda 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sorgularına başlandığı ve tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.