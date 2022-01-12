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Giriş Tarihi: 12.1.2022 12:26 Son Güncelleme: 12.1.2022 12:26

Hırsızlık çetesine büyük operasyon!

ABBAS ÇAKAR
Hırsızlık çetesine büyük operasyon!

Kocaeli ve çevre illerde son 3 ay da 36 ayrı evden hırsızlık olayını gerçekleştiren çete, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünün 9 ilde düzenlediği operasyon ile çökertildi. Operasyonda 46 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, şimdiye kadar tespit edilen 3 Milyon 762 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası çaldıkları öğrenildi.

Son zamanlarda Kocaeli'nde meydana gelen evden hırsızlık olayını takibe alan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Ekipleri, olayların münferit olmadığını, evden hırsızlık olaylarının aynı yöntem ve benzer kişiler tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Soruşturmayı derinleştiren Kocaeli Polisi, hırsızlık zanlılarının Kocaeli dışında da birçok ilden yaşanan hırsızlık olaylarının da faili olduğunu belirleyince, şüphelilere yönelik fiziki ve teknik takip başlattı.

36 ARA YAKALAMA YAPILDI

Kocaeli genelinde ve çevre illerde, kapıları çalarak, evde kimsenin bulunmadığını tespit ettikleri dairelerin kapı dilini düşürmek suretiyle hırsızlık yapan kişilere yönelik başlatılan takip esnasında 36 kez ara yakalama yapıldı. Yapılan ara yakalamalarda 15 şüpheli şahıs çeşitli suçlardan aranma kaydı olduğu için tutuklandı. 12 kişi ise Adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

ÖZEL HAREKÂT İLE OPERASYON

Şahısları takibe devam eden emniyet güçleri 1 Ekim 2021 ve 10 Ocak 2022 tarihleri arasında 36 ayrı evden hırsızlık olayının zanlısı oldukları ve 3 milyon 762 bin TL değerinde para ile ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen gruba yönelik önceki gün operasyon düzenledi. 9 farklı ilde özel harekât polisinin da katılımı ile düzenlenen operasyonlarda 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sorgularına başlandığı ve tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.

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Hırsızlık çetesine büyük operasyon!
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