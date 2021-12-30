Mersin'de 5 ayrı yerden hırsızlık yaptı, çaldığı malzemeleri taşımak için de çaldığı aracı işi bittikten sonra geri bıraktı. Polisin kimliğini tespit ettiği G.E. yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 5 ayrı iş yerinden meydana gelen hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma yaptı.









Hırsızlık için çaldığı aracı işi bitince çaldığı yere bıraktı | Video







Güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızlık olayları sonrası yapılan çalışmalarda 5 hırsızlık olayını G.E. isimli şahsın yaptığı tespit edildi.

G.E.'nin çaldığı malzemeleri taşımak için bir araç çaldığı, malzemeleri taşıdıktan sonra aracı çaldığı yere geri bıraktığı belirlendi. Çalınan eşyalar sahiplerine teslim edilirken G.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.