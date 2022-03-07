Hırsızlık için çıktığı çatıdan düşüp öldü iddiası: Sabah iş yerine gelen işçiler cesedini buldu

Eyüpsultan'da 1 Mart gecesi meydana geldiği öne sürülen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen işçiler içeride 20 yalında bir gencin cesedi ile karşılaştı.
Tavandaki plastik bölmede kırılmıştı. Hemen olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Yapılan incelemede isminin Berk Ç. olduğu öğrenilen genç atölyenin çatısında çıkıp içine girmek istediği sırada plastik bir bölgenin kırılıp aşağı düştüğü ve hayatını kaybettiği belirlendi.
19 KAYDI VAR
Yapılan incelemede yaklaşık 10 metre yüksekten aşağı düşen Berk Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın daha önceden 19 adet hırsızlıktan kaydının olduğu öğrenildi.