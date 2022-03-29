Hırsızlık için girdiği evde ev sahibini darbedip kaçtı

İddiaya göre, işten çıktıktan sonra Etiler Mahallesi 1138. Sokak'taki evine gelen Muhammet K. (33), üzerini değiştirdiği sırada evde bulunan şüpheli, ev sahibinin başına sert bir cisimle vurup çaldığı yüzük ve kolyeyle kaçtı. Kısa bir süre baygınlık geçiren Muhammet K, telefonla komşularından yardım istedi. Komşularının ihbarı üzerine, eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Muhammet K, olay yerindeki tedavisinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evde incelemelerde bulunan polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.