Haberler Yaşam Haberleri Hırsızlık için girdiği evde ev sahibini darbedip kaçtı
Giriş Tarihi: 29.3.2022 00:16 Son Güncelleme: 29.3.2022 01:28

Hırsızlık için girdiği evde ev sahibini darbedip kaçtı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Hırsızlık için girdiği evde ev sahibini darbedip kaçtı

Kırıkkale'de hırsızlık amacıyla eve giren kimliği belirsiz kişi, ev sahibini darbederek kayıplara karıştı.

İddiaya göre, işten çıktıktan sonra Etiler Mahallesi 1138. Sokak'taki evine gelen Muhammet K. (33), üzerini değiştirdiği sırada evde bulunan şüpheli, ev sahibinin başına sert bir cisimle vurup çaldığı yüzük ve kolyeyle kaçtı. Kısa bir süre baygınlık geçiren Muhammet K, telefonla komşularından yardım istedi. Komşularının ihbarı üzerine, eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Muhammet K, olay yerindeki tedavisinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evde incelemelerde bulunan polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Türkiye'den tarihi hamle: Putin ve Zelenskiy ile anlaşma tamam
Son dakika | İmamoğlu kendi trafik sorununu böyle çözdü; İşe git-gel 12 bin TL!
Son dakika: Galatasaray'da gündem seçim! İşte başkan adayları ve Fatih Terim detayı...
Son dakika: Oscar törenine damga vuran kavga! En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü alan Will Smith komedyeni yumrukladı!
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! "Rusya-Ukrayna heyetleri ile biz de görüşeceğiz"
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 'İNTİKAM' skandalı: İlçeyi kaybedince verdikleri kıyafetleri bile geri istediler
Son dakika: Beşiktaş eski Galatasaraylı ismi alıyor! Alternatifi de hazır...
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını duyurdu: KDV oranlarında yeni indirim...
İstanbul'da genç kızlar birbirine girdi: Vatandaşlar film gibi izledi!
Son dakika: İstanbul bu tarihe dikkat! Meteoroloji uzmanı: Camları açmayın!
ARKADAŞINA GÖNDER
Hırsızlık için girdiği evde ev sahibini darbedip kaçtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA