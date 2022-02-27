Haberler Yaşam Haberleri Hırsızlık için girdiği evde kuzeninin eşini öldürdü
Giriş Tarihi: 27.2.2022

Hırsızlık için girdiği evde kuzeninin eşini öldürdü

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Hırsızlık için girdiği evde kuzeninin eşini öldürdü
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Duriye Taşdelen'in (24) evine gece saatlerinde eşinin kuzeni Nihat Kara (26) hırsızlık için girdi. Kocası İzmir'de işçi olarak çalışan Taşdelen, hırsızı fark edince engel olmak istedi. Genç kadının yardım çığlıkları atması üzerine Nihat Kara, Taşdelen'i çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Sabah komşuları tarafından evinde ağır yaralı bulunan Duriye Taşdelen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alındıktan sonra suçunu itiraf eden Nihat Kara, sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Rusya Ukrayna Savaşı: Biden masadaki seçenekleri açıkladı: Ya Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatacağız ya da...
Haydar Dümen’in sır gibi sakladığı çocukları Gaye Dümen ile Ali Alp Dümen harekete geçti! Milyonluk miras davasında sular durulmuyor!
Son dakika: AB'den Rusya'ya yaptırım! SWIFT sisteminden çıkarılıyorlar
SON DAKİKA: ABD’den çarpıcı iddia! ‘Rusya Ukraynalı askerlerin ailelerini…’
Joe Biden'e soğuk duş! Son yapılan anket: Trump başkan olsa Putin Ukrayna'ya saldıramazdı!
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında kritik temas
Savaş NATO sınırlarına dayandı! Rusya, Polonya sınırına sevkiyat yapıyor
Son dakika: 26 Şubat koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları...
Son dakika: Ukrayna-Rusya savaşında yeni gelişme! Ankara ve Bakü'den arabuluculuk teklifi
ARKADAŞINA GÖNDER
Hırsızlık için girdiği evde kuzeninin eşini öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA