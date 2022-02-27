Hırsızlık için girdiği evde kuzeninin eşini öldürdü

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Duriye Taşdelen'in (24) evine gece saatlerinde eşinin kuzeni Nihat Kara (26) hırsızlık için girdi. Kocası İzmir'de işçi olarak çalışan Taşdelen, hırsızı fark edince engel olmak istedi. Genç kadının yardım çığlıkları atması üzerine Nihat Kara, Taşdelen'i çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Sabah komşuları tarafından evinde ağır yaralı bulunan Duriye Taşdelen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alındıktan sonra suçunu itiraf eden Nihat Kara, sevk edildiği mahkemede tutuklandı.