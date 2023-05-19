Hırsızlık için girdiği trafoda akıma kapıldı

İSTANBUL Beşiktaş Akat Mahallesi'nde önceki gün elektrik kesintisi için trafoya giren ekipler yanmış bir cesetle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinde cesedin yanında da pense, yan keski ve tornavida gibi aletler olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemelerde 40 yaşındaki Alaaddin Eren adlı şahsa ait olduğu değerlendirilen ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İddiaya göre şahsın kablo almak için trafo içerisine girdiği sırada elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü.