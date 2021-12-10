Haberler Yaşam Haberleri Hırsızlık için girdiği trafoda akıma kapılıp, öldü!
Giriş Tarihi: 10.12.2021 13:35

Hırsızlık için girdiği trafoda akıma kapılıp, öldü!

DHA
Hırsızlık için girdiği trafoda akıma kapılıp, öldü!

İzmir'in Torbalı ilçesinde hırsızlık için girdiği öne sürülen trafoda akıma kapılan Cüneyt Uzunkol (43), hayatını kaybetti

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Torbalı ilçesinde Yeniköy-Özbey mahalleleri arasındaki Ada mevkisinde meydana geldi. Kablo hırsızlığı için elektrik trafosuna girdiği öne sürülen Cüneyt Uzunkol, akıma kapıldı. Bu sırada bölgede bulunan bir fabrikanın elektrikleri kesildi. Fabrika yetkilileri, kontrol etmek amacıyla geldikleri trafoda, Uzunkol'un cansız bedeni ile karşılaşıp, jandarmaya haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Uzunkol'un cenazesi, morga kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Uzunkol'un cenazesi, dün Çaybaşı Mezarlığı'na defnedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’e saldırı! Saldırının kamera kayıtlarına GÜNAYDIN ulaştı
İcra'dan araç aldı başına gelmeyen kalmadı! Aracı elinden alındı AYM 'mağdursun' dedi
Bunu yapan insan olamaz! Yeni doğan bebeği çıplak sokağa attılar
Son dakika: Sergen Yalçın'dan futbolculara duygusal konuşma (SABAH Spor Özel)
CHP'li belediye göz yumdu! Ankara'da trilyonluk rantın hesabını soran yok
Son dakika | Ve düğmeye basıldı! Stokçulukla savaş başlıyor: Bu ay içinde...
Altın gram fiyatı REKORA KOŞUYOR! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 10 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılayacak
Havva adını alan ünlü profesör vasiyeti üzerine 13 yıl önce Konya'ya defnedilmişti
Songül Yalçın’ı düğünden bir gün önce öldürdü! Katilden pes dedirten istek
ARKADAŞINA GÖNDER
Hırsızlık için girdiği trafoda akıma kapılıp, öldü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA