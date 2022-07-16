Hırsızlık için vinç kiraladılar

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir kuruma ait elektrik ve telefon kablolarının çalınması ihbarı üzerine harekete geçen Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince şüphelilerin bir vinç ile gelerek yüksekteki kabloları söküp vince yükleyerek götürdüğünü tespit etti. Hırsızlık için vinç kiralayıp üzerlerine renkli yelek giyerek kurum çalışanı gibi görünmeye çalışan şüphelilerden M.A ve M.D.D yakalanarak gözaltına alındı.

Adli Mercilere sevk edilen şüphelilerden M.A. tutuklanırken, M.D.O. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.