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Giriş Tarihi: 1.6.2022 13:56

Hırsızlık operasyonunda 53 gözaltı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Hırsızlık operasyonunda 53 gözaltı

Gaziantep merkezli 13 ilde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3,5 milyon liralık çalıntı eşya çalan 53 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep merkezli 13 ilde yaklaşık 3,5 milyon TL değerindeki eşyanın çalınmasıyla ilgili operasyon düzenledi. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ile eşgüdümlü olarak 13 ilde düzenlenen operasyonda "Evden Hırsızlık", "Mala Zarar Verme", "Konut Dokunulmazlığının İhlali", "Azmettirme ve Suça İştirak" suçlarından aralarında farklı suçlardan aranan 7 kişinin de bulunduğu 53 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada 8 adet ruhsatsız tüfek, 22 adet cep telefonu, 100 bin TL değerinde çek, 102 bin 800 TL nakit para ile çok sayıda çalıntı ziynet eşyası ele geçirildi.

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Hırsızlık operasyonunda 53 gözaltı
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