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Giriş Tarihi: 12.1.2022 11:10 Son Güncelleme: 12.1.2022 11:17

Hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Denizli’de jandarma çeşitli hırsızlık olaylarına ilişkin başlattığı çalışma kapsamında 2 il 4 ilçede operasyon düzenledi. Operasyonda 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çivril, Acıpayam ve Tavas ilçelerinde meydana gelen 3 faili meçhul hırsızlık olayı ile ilgili çalışmalar yaptı. Çalışmalar neticesinde ekipler, 3 farklı adresten hırsızlık yapan 7 şüphelinin adresini tespit etti.

Ekiplerce Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli'nin 4 ilçesinde operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan operasyonda B.T., V.K., M.C.K., İ.Y., M.K., E.Ç. ve M.K. kıskıvrak yakalandı. JASAT ve ilçe jandarma komutanlıklarınca yapılan başarılı operasyon sonucu yakalanan 7 şüpheli jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Adli makamlarca M.K., E.Ç. ve M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken B.T, V.K, M.C.K. ve İ.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, operasyonda ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.

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Hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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