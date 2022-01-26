Hırsızlık sandı gerçek sonradan ortaya çıktı! Gerçekten insanlık ölmemiş

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşanan bir olay, 'insanlık ölmemiş' dedirtti. Kavakköy beldesinde yaşayan 2 çocuk annesi Zeynep Ağırman (55), 19 Ocak'ta saat 13.00 sıralarında özel işlerini halletmek üzere ilçe merkezine gitti. Bir belediye personeli, Ağırman'ı arayıp açık unuttuğu marketine girildiğini ve yerlerde para olduğunu söyledi.
Ağırman hırsızlık şüphesiyle yeğeni Batuhan Baran'ı (27) arayıp markete gitmesini söyledi. Hızlıca markete giden Baran, marketin kapı girişinde yerde 28.5 lira bırakıldığını gördü. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyince ise gözlerine inanamadı.
Kamera görüntülerine göre, 2 kişi saat 15.00 sıralarında markete geliyor. Bir süre içeri bakan ve kimseyi göremeyen iki kişi, cips, çekirdek, naneli şeker, su ve gazlı içecekler aldıktan sonra toplam 28.5 lirayı güvenlik kamerasına gösterdikten sonra kapı girişine bırakıp ayrılıyor.
Görüntülerde ayrıca, bir süre sonra gelen başka bir kişinin de içecek ve su aldığı, markette kimse olmadığını görünce su ve içeceği bırakıp marketten ayrıldığı görülüyor. Yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntülerini izleyen market sahibi Zeynep Ağırman hem şaşırdı, hem de duygulandı.
'NE MUTLU, İYİ İNSANLAR VAR'
İzlediği güvenlik kamerası görüntüleri sonrası insanlığın ölmediğini gördüğünü belirten Zeynep Ağırman, "Bir hafta önce vefat eden babamın 7. gün mevlit yemeğini hazırlamak için Gelibolu'ya gitmiştim. Aceleyle marketten çıktım. Marketin kapısını kapatıp kitlediğimi düşündüm.
Marketin iç kapısını zaten kilitlememiştim. Görüntülerde her gelen müşteri kameralara doğru aldığı ürünleri ve ürünün parasını göstererek, market giriş kapısının önüne bırakmış. Bir müşterim de beni beklemiş, göremeyince aldığı su ve diğer içeceği tekrar market girişine bırakmış.
Suyu dahi almadan gitmiş, keşke suyu alsaymış, ona üzüldüm. Diğer insanlara da bu duyarlı davranışları için çok teşekkür ederim. Görüntüleri izleyince zaten çok duygulandım. İyi ki böyle insanlar var. Böyle insanlarla yaşadığımız için şükrediyorum. Gerçekten de insanlık ölmemiş" ifadelerini kullandı.