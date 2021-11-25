Hırsızlık şüphelisi ile iş yeri sahibi arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Kavgada, Kenan Y. ile Murat G.'nin vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, diğer şüpheliler ise kaçtı.

Çevre esnafın ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.