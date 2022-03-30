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Giriş Tarihi: 31.3.2022

Hırsızlık şüphelisini döverek öldürdüler

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Hırsızlık şüphelisini döverek öldürdüler
İSTANBUL Maltepe'de, araç çalmaya çalıştığı iddia edilen Çetin Gül, mahalleli tarafından linç edildi. 26 Mart gecesi saat 02.00 sıralarında park halindeki bir aracın alarmı peş peşe çaldı. Araç sahibi Besim K. hemen aşağı indi ve o sırada aracını çalmaya çalıştığını iddia ettiği kişiyi kovalamaya başladı. Şüpheli Çetin Gül'ü (24) yakalayıp darp eden Besim K.'ye mahalle sakinleri desteğe geldi. Yaralı halde hastaneye taşınan Çetin Gül ertesi gün hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden yola çıkarak 2'si 18 yaşından küçük 8 kişiyi gözaltına aldı. Besim K. (49), Ceyda K. (19), Nuriye K. (39), Orhan K. (39), Cüneyt A. (24) ve Mesut Ç. (46) adliyeye sevk edildi. Diğer iki çocuğun ise işlemleri Çocuk Şube Müdürlüğü'nce yapıldı.

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Hırsızlık şüphelisini döverek öldürdüler
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