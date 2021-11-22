Hırsızlık yapan 4 çocuk güvenlik kameralarına yakalandı

Ekipler, Y.G, NG, B.G ve N.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi'ndeki ikametlerine giden polis ekipleri Y.G. ve B.G.'yi gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şüpheli çocukların binaya giriş ve çıkışları güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.