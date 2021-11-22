Hırsızlık yapan 4 çocuk güvenlik kameralarına yakalandı

Olay, Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtları ve binanın güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 18 yaşından küçük 4 çocuğu tespit etti.
Ekipler, Y.G, NG, B.G ve N.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi'ndeki ikametlerine giden polis ekipleri Y.G. ve B.G.'yi gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şüpheli çocukların binaya giriş ve çıkışları güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.