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Giriş Tarihi: 22.11.2021 18:29 Son Güncelleme: 22.11.2021 18:29

Hırsızlık yapan 4 çocuk güvenlik kameralarına yakalandı

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Hırsızlık yapan 4 çocuk güvenlik kameralarına yakalandı

Mardin'de yaşı 18’den küçük olan 4 çocuk, girdikleri bir evden 15 bin lira değerinde altın çaldı. Emniyet Aşayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada şüphelilerde 2’si yakalanırken 2 kişinin ise firar olduğu öğrenildi.

Olay, Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtları ve binanın güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 18 yaşından küçük 4 çocuğu tespit etti.

Ekipler, Y.G, NG, B.G ve N.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi'ndeki ikametlerine giden polis ekipleri Y.G. ve B.G.'yi gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şüpheli çocukların binaya giriş ve çıkışları güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

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Hırsızlık yapan 4 çocuk güvenlik kameralarına yakalandı
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