Hırsızlık yapınca yakalandılar… 570 kilo kaçak tütünle suçüstü

İstanbul Polisi; Tuzla İlçesi'ne bağlı olan Postane Mahallesi'nde bir iş yerine giren E.G.T., M.D. ve S.F.T. isimli üç hırsızı yakaladı. Üç suç ortağının aracında 300 adet dolu sigara paketi ele geçirildi. Sigara ve tütün kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen hırsızların Tuzla Postane Mahallesi'ndeki bir adresi "Depo" olarak kullandıkları saptandı ve söz konusu adrese baskın yapıldı. Adreste 570 kilogram kaçak tütün ve satışa hazır halde 41 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" ile "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edilen üç suç ortağı da "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.