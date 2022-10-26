Hırsızlık yaptıkları evde tavukları kesip, sucuk pişirip parti yaptılar

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, 3 kişilik hırsızlık çetesini çökertti. 2 aydır Bolunun Dağkent, Dodurga, Sağlık, Küçükberk, Kültür, Yukarısoku ve Sandallar mahallerindeki 11 villanın kapılarını kırarak 2 milyonluk vurgun yapan Hasan Hüseyin K. (30), Murat K. (37), Turhan Ö. (44) en son Sandalar Mahallesi'ndeki bir villada hırsızlık yaparken kaçtıkları sırada kovalamaca sonrası çaldıkları eşyalarla birlikte yakalandılar.

Şahısların 2 aracında ve 3 kiraladıkları evde yapılan aramada 2 milyon değerinde ev eşyası, 25 bin lira nakit para, çok sayıda ziynet eşyası, elektronik alet, antika eserler ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hırsızlık yapılan villalarda ve sanıkların ifadelerinde, bir villanın bahçesinde yetiştirilen tavuk kesip, buzdolabında bulunan sucuklarla birlikte mangal yapıp yedikleri, bir başka villada ise makarna pişirip, karınlarını doyurdukları da ortaya çıktı. 3 hırsız, çete kurarak 11 villadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla savcılığa sevk edildiler.