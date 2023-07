Hırsızlık yaptıktan sonra kılık değiştiren 2 kadın tutuklandı

Adana'da yüzük bakma bahanesiyle girdikleri kuyumcu dükkanından 200 gram altın çaldıkları ileri sürülen 4 kadından 2'si Kırıkkale'de yakalanıp, tutuklandı. Hırsızlık anının an be an güvenlik kamerasına yansıdığı olayda kadınların iş yerindeyken çarşaflı oldukları hırsızlığı yaptıktan sonra ise sokakta yüzlerini açıp kılık değiştirdikleri ortaya çıktı.

200 GRAM ALTIN

Olay, 17 Temmuz'da Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Çarşaflı 4 kadın, A.S.'nin iş yerine girip, yüzük alacaklarını söyledi. A.S., tabladaki yüzükleri kadınlara gösterirken, şüphelilerden biri tezgahın arkasına geçip, 200 gram hurda altını el çabukluğuyla aldı. Durumdan şüphelenen A.S., kadınların kuyumcudan çıkmasını engelleyip, yüzükleri saydı. Yüzüklerde eksik çıkmayınca, şüpheliler kuyumcudan çıktı. Bir süre sonra güvenli kamerası görüntülerine bakan A.S., hurda altınlarının çalındığını fark edip, polise ihbarda bulundu. Hırsızlık anları da an be an kameraya yansıdı.

YÜZLERİNİ AÇTILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İş yerindeki kamera görüntülerinden şüphelilerin eşkalleri belirlenemedi. Kaçış güzergahlarındaki 200'e yakın güvenlik kamerasını inceleyen polis, şüphelilerin Meydan Mahallesi'nde yüzlerini açıp, çaldıkları altınları da giysilerinin içine sakladığını saptadı. Şüphelilerin, hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Döndü P. (34), Derya P. (41), Filiz K. (22) ve S.P. (16) olduğu, Kırıkkale'de yaşadıkları ve hırsızlık için kente geldikleri saptandı.

TUTUKLANDILAR

Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipleri, Kırıkkale'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda şüphelilerden Döndü P. ile kuzeni Derya P. gözaltına alındı, Filiz K. ve S.P.'nin ise izine rastlanılmadı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çalınan altın bulunamadı. Kırıkkale Adliyesi'nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hakim karşısına çıkan Döndü P. ile Derya P., tutuklandı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.