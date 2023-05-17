Hırsızlıkla suçladığı için boğazını kesti! “Biraz düşündüm daha sonra boğazını kestim”

Adana'da hurma bahçesinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunan beyaz eşya tamircisi Emrah Baysal'ın (37) katil zanlısı Hazar Çevik (23), cinayette kullandığı ekmek bıçağıyla birlikte yakalandı. Katil zanlısı Çevik'in cinayeti Emrah Baysal'ın hafif ticari aracının arka koltuklarını çalmakla suçlaması yüzünden işlediği ortaya çıktı. Çevik sorgusunda: "Emrah, aracının bin 500 lira değerindeki arka koltuklarını çaldığım dedikodusunu çıkarmış. Konuşmak için buluştuk ve 'Benim arabam mı var ki koltuklarını çalayım' diye tartıştık. Bana küfretti. Biraz düşündüm ve sonra boğazına sarıldım. Göğsünden bıçakladıktan sonra boğazını kestim. Daha sonra cesedini kendi aracıyla taşıyarak bir çalılığa attık" diye suçunu itiraf etti. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklanırken yanında bulunan Sercan Ö. (39) her yerde aranıyor.

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Olay, 15 Mayıs'ta Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi 328 Sokak'taki hurma bahçesinde meydana geldi. Arazide yürüyüşe çıkan bahçe sahibi, çalıların arasında hareketsiz yatan kişiyi görünce polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde kişinin göğsünden bıçaklanmış ve boğazının kesilerek öldürüldüğü saptandı. Polis, cesedin beyaz eşya tamircisi Emrah Baysal'a ait olduğu belirlendi. Baysal'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Baysal'ın cenazesi otopsinin ardından Havutlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

CESEDİ ARABADA TAŞIDILAR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra Baysal'ın son olarak Hazar Çevik ile görüştüğünü tespit etti. Çevik'in olay günü ilk olarak arkadaşı Sercan Ö. ile görüştüğü, ardından Baysal'ı cep telefonuyla arayarak Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir bahçeye çağırdığı, daha sonra şüphelilerin Baysal'ın geldiği hafif ticari araca bindiği, cinayetin de bu araçta işlendiği belirlendi.

İki şüphelinin daha sonra Baysal'ın cesedini aynı araçla yakındaki başka bir bahçeye götürdükleri, burada saklamak için üzerine çalı attıkları tespit edildi.

"BENİM ARABAM MI VAR?"

Yapılan çalışma sonucu adresi belirlenen Hazar Çevik, polis tarafından suç aleti ekmek bıçağıyla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinde, "Arabasının arka koltukları çalınmış. Etrafına benim çaldığımı söylüyormuş. Bunu sormak için yanıma çağırdım. Arabasına bindim. 'Benim arabam mı var, koltukları çalayım? Benim çaldığımı kim söyledi?' dedim. Konuşması için zorladım. Bana küfretti. Biraz düşündüm ve sonra boğazına sarıldım. Göğsünden bıçakladıktan sonra boğazını kestim" dediği öğrenilen Çevik sevk edildiği adliyede tutuklandı.