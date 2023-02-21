Hırsızlıkla suçlayan arkadaşını öldürdü

'TELEFON' HUSUMETİ

Olay, 5 Şubat'ta merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Dadaloğlu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; Doğan Gülsün (42), mahalleden tanıdığı Ömer Kılınç'ı (26) evine davet edip, burada birlikte alkol almaya başladı. İkili, içki içtikten bir süre sonra uykuya kaldı. Sabah uyandığında cep telefonunun yanında olmadığını fark eden Gülsün, Kılınç'ı hırsızlıkla suçladı. İkili arasındaki telefon tartışması, husumete dönüştü.

GÖĞSÜNDEN VURUP KAÇTI

Doğan Gülsün ve Ömer Kılınç, aralarındaki sorunu çözmek için bu kez 12 Şubat'ta buluştu. Barış görüşmesinde taraflar bir kez daha karşı karşıya geldi. Kılınç, çıkan kavga sonrasında yanında taşıdığı tabancayı çıkartıp, hasmına 3 el ateş ederek göğsünden vurdu. Gülsün, kanlar içinde yerde kalırken, Kılınç da onu ölüme terk edip kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülsün, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.