Hırsızlıkla suçlayan arkadaşını öldürdü

Adana'da 42 yaşındaki Doğan Gülsün, mahalleden tanıdığı 26 yaşındaki Ömer Kılınç'ı evine davet etti; onunla birlikte alkol alınca sızdı. Gülsün, uyandığında telefonunu bulamayınca Kılınç'ı hırsızlıkla suçladı. Bu iddia, ikili arasında husumete dönüştü. Sorunu çözmek isteyen, Kılınç ve Gülsün arasındaki barış görüşmesinde kan döküldü. Kılınç, kendisine hakaret edip, tokat adan Gülsün'e kurşun yağdırdı. Doğan Gülsün hayatını kaybetti; "Bana attığı tokadı hazmedemedim; silahımı çıkartıp vurdum" itirafını yapan Ömer Kılınç tutuklandı.
'TELEFON' HUSUMETİ
Olay, 5 Şubat'ta merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Dadaloğlu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; Doğan Gülsün (42), mahalleden tanıdığı Ömer Kılınç'ı (26) evine davet edip, burada birlikte alkol almaya başladı. İkili, içki içtikten bir süre sonra uykuya kaldı. Sabah uyandığında cep telefonunun yanında olmadığını fark eden Gülsün, Kılınç'ı hırsızlıkla suçladı. İkili arasındaki telefon tartışması, husumete dönüştü.
GÖĞSÜNDEN VURUP KAÇTI
Doğan Gülsün ve Ömer Kılınç, aralarındaki sorunu çözmek için bu kez 12 Şubat'ta buluştu. Barış görüşmesinde taraflar bir kez daha karşı karşıya geldi. Kılınç, çıkan kavga sonrasında yanında taşıdığı tabancayı çıkartıp, hasmına 3 el ateş ederek göğsünden vurdu. Gülsün, kanlar içinde yerde kalırken, Kılınç da onu ölüme terk edip kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülsün, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
BENİ HIRSIZLIKLA SUÇLADI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına alıp, saldırganın mahalleye yakın noktadaki boş bir arsada yer alan barakada saklandığını tespit etti. Polis, söz konusu adrese şok birbaskın düzenleyerek, Ömer Kılınç'ı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Kılınç, "Doğan, beni telefonunu çalmakla suçlayınca aramızda açıldı. Sorunu çözmek için buluştuğumuzda bana hakaret edip tokat attı. Bunu hazmedemedim, ben de silahımı çıkartıp onu vurdum" itirafında bulundu; tutuklanarak cezaevine gönderildi.