Hırsızlıkla suçlayan arkadaşını öldürdü

Adana'da Doğan Gülsün (42), mahalleden tanıdığı Ömer Kılınç'ı (26) evine davet etti; onunla birlikte alkol alınca sızdı. Gülsün, uyandığında telefonunu bulamayınca Kılınç'ı hırsızlıkla suçladı. Bu iddia, ikili arasında husumete dönüştü. Sorunu çözmek isteyen Kılınç ve Gülsün'ün arasındaki barış görüşmesinde kan döküldü. Kılınç, kendisine hakaret edip tokat adan Gülsün'e kurşun yağdırdı. Gülsün hayatını kaybetti. Tutuklanan Kılınç'ın "Bana attığı tokadı hazmedemedim; silahımı çıkartıp vurdum" diyerek cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.