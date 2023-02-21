Haberler Yaşam Haberleri Hırsızlıkla suçlayan arkadaşını öldürdü
Giriş Tarihi: 22.2.2023

Hırsızlıkla suçlayan arkadaşını öldürdü

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Hırsızlıkla suçlayan arkadaşını öldürdü
Adana'da Doğan Gülsün (42), mahalleden tanıdığı Ömer Kılınç'ı (26) evine davet etti; onunla birlikte alkol alınca sızdı. Gülsün, uyandığında telefonunu bulamayınca Kılınç'ı hırsızlıkla suçladı. Bu iddia, ikili arasında husumete dönüştü. Sorunu çözmek isteyen Kılınç ve Gülsün'ün arasındaki barış görüşmesinde kan döküldü. Kılınç, kendisine hakaret edip tokat adan Gülsün'e kurşun yağdırdı. Gülsün hayatını kaybetti. Tutuklanan Kılınç'ın "Bana attığı tokadı hazmedemedim; silahımı çıkartıp vurdum" diyerek cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

11. katta esrarengiz 16 gün! Neden yardım istemedikleri merak konusu oldu: Anne-oğul böyle kurtarıldı
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 'Kızılay nerede?' diyen Kılıçdaroğlu'na: Be ahlaksız, be namussuz, be adi...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
CHP İzmir'de de 11 yıl kentsel dönüşümü engelledi! Vatandaşlar bu sözlerle tepki göstermişti: Birilerinin ölmesi mi gerekiyor?
Başkan Erdoğan "İlk sözleşmeleri imzaladık" diyerek duyurdu: Deprem bölgesinde inşa süreci başlıyor
Rönesans Rezidans onlarca insana mezar olmuştu... Dr. Şebnem mucize kurtuluşu anlattı
12 kişiye mezar olmuştu: Önce kaçtı, sonra yakalanacağını anlayınca polise teslim oldu! Mühendisi bakın kim çıktı!
İnşaat işçisinin korkunç itirafları
Normale dönmeyin
ARKADAŞINA GÖNDER
Hırsızlıkla suçlayan arkadaşını öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA