Haberler Yaşam Haberleri Hırsızlıktan aranıyordu, katil çıktı! 1 ayda 9 olaya karıştılar, sonunda yakalandılar
Giriş Tarihi: 9.10.2022 11:05 Son Güncelleme: 9.10.2022 11:27

Hırsızlıktan aranıyordu, katil çıktı! 1 ayda 9 olaya karıştılar, sonunda yakalandılar

İstanbul Anadolu yakasında 1 ay içerisinde 9 ayrı hırsızlık olayına karışan araba ve sahte plaka çalan hırsızlar Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden 21 suç kaydı olan Ümit Hançer ve 39 suç kayıtlı arkadaşı Murat D. kamera görüntülerinden belirlenerek gözaltına alındı. Ümit Hançer’in cinayetten 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Hırsızlıktan aranıyordu, katil çıktı! 1 ayda 9 olaya karıştılar, sonunda yakalandılar

Anadolu yakasında peş peşe olaylara karışan hırsızlar ilk olarak Ataşehir, İçerenköy'de 5 Eylül günü Sarp A. ve Ergül Y'nin evine giren hırsızlar, evdeki değerli eşyaları alarak kaçtı. Bundan 15 gün sonra da Sancaktepe ve Kartal'da Dilaver S'ye ait otomobil çalınırken, Merve P'nin evinde de hırsızlık yaşandı. Ertesi gün Yenidoğan'da Mesut Y'nin aracı çalınırken, 24 Eylül'de de Yenidoğan'da 2 kişinin evine girilerek soyuldu. 27 Eylül'de ise Üsküdar'da Vedat P'ye ait araç çalındı.

Asayiş Şube Oto- Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede yaşanan bu hırsızlık olaylarının ardından araştırma başlatırken, hırsızlık olaylarının yaşandığı yerlerdeki kamera görüntüleri ayrıntılı bir şekilde incelendi. Araştırma sürerken 29 Eylül'de Beykoz'da da Vedat B'ye ait bir araç çalınırken, 5 Ekim'de de Samandıra'da İsmail K'nın otomobili çalındı.

Polis ekipleri, yaptıkları kamera incelemesinde yaşanan hırsızlık olaylarını Murat D. (33) ve Ümit Hançer'in (35) gerçekleştirdiğini belirledi. Polis, yoğun çalışmanın ardından ikilinin kaldıkları adresleri belirleyerek operasyon düzenledi. Ümit Hançer ve Murat D. gözaltına alındı. Ümit Hançer'in 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. 2 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kırım Kerç Köprüsü'nde patlama! Putin'den ilk hamle geldi
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan talimatı verdi: Asgari ücret 2023 için yeni hesaplar! İşte 'FARK' formülüyle asgari ücret zammı tabloları
TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? 2022 TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretinde derin çatlak!
Alevi kanaat önderlerinden Başkan Erdoğan'a teşekkür! "Cumhuriyet tarihinin en büyük adımıdır"
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM: 2022 Sözleşmeliye ve taşerona kadro gelecek mi, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?
AÇIKLAMA GELDİ: AKBANK uygulamasına neden erişilemiyor, telefon uygulaması çöktü mü? Akbank müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır, sorun ne zaman düzelecek?
AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı? MEB ile Açık Öğretim Lisesi AÖL 2022 - 2023 sınav tarihleri
Savcıdan skandal talimat! Başkan Erdoğan'ı UYAP sistemine eklemek istemiş
Kraliyet Ailesi’nde ‘yasak aşk’ krizi: Yengesine aşık oldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Hırsızlıktan aranıyordu, katil çıktı! 1 ayda 9 olaya karıştılar, sonunda yakalandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA