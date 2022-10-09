Hırsızlıktan aranıyordu, katil çıktı! 1 ayda 9 olaya karıştılar, sonunda yakalandılar

Anadolu yakasında peş peşe olaylara karışan hırsızlar ilk olarak Ataşehir, İçerenköy'de 5 Eylül günü Sarp A. ve Ergül Y'nin evine giren hırsızlar, evdeki değerli eşyaları alarak kaçtı. Bundan 15 gün sonra da Sancaktepe ve Kartal'da Dilaver S'ye ait otomobil çalınırken, Merve P'nin evinde de hırsızlık yaşandı. Ertesi gün Yenidoğan'da Mesut Y'nin aracı çalınırken, 24 Eylül'de de Yenidoğan'da 2 kişinin evine girilerek soyuldu. 27 Eylül'de ise Üsküdar'da Vedat P'ye ait araç çalındı.

Asayiş Şube Oto- Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede yaşanan bu hırsızlık olaylarının ardından araştırma başlatırken, hırsızlık olaylarının yaşandığı yerlerdeki kamera görüntüleri ayrıntılı bir şekilde incelendi. Araştırma sürerken 29 Eylül'de Beykoz'da da Vedat B'ye ait bir araç çalınırken, 5 Ekim'de de Samandıra'da İsmail K'nın otomobili çalındı.

Polis ekipleri, yaptıkları kamera incelemesinde yaşanan hırsızlık olaylarını Murat D. (33) ve Ümit Hançer'in (35) gerçekleştirdiğini belirledi. Polis, yoğun çalışmanın ardından ikilinin kaldıkları adresleri belirleyerek operasyon düzenledi. Ümit Hançer ve Murat D. gözaltına alındı. Ümit Hançer'in 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. 2 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.