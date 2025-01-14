Hırsızlıktan yakalanan iki kadın suç makinesi çıktı! Sahte kimlikler, kılık değiştirmeler…





SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR



Yapılan kimlik tespitinde şüphelilerin Z.O. ve N.U. olduğu belirlendi. Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden Z.O.'nun 'hırsızlık' suçundan 157 suç kaydının, N.U.'nun ise 'hırsızlık' suçundan 38 suç kaydının ve iki ayrı dosyadan aranmasının olduğu tespit edildi. N.U. ve Z.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 2 şüpheli tutuklandı.



O ANLAR KAMERADA



Öte yandan, Z.O. ve N.U.'nun hırsızlık yaptıkları eve girme anları ve daha sonra ilçeden kaçtıkları anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin, elleri ile yüzlerini kameralardan gizlemeye çalıştığı görülüyor.