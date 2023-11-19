Hırvat kartel İstanbul’da yakalandı

Kartel-2 Operasyonu kapsamında Hırvatistan uyruklu Nenad Petrak'ın İstanbul Üsküdar'da yakalanmasının ardından bu kez Kartel-3 Operasyonu'nda yine İnterpol tarafından aranan Hırvatistan uyruklu Christijan Paliç, İstanbul Beşiktaş'ta ele geçirildi. Uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonlar düzenleyen Avrupa ülkeleri tarafından "Batı Balkan kanadı"nın yöneticileri arasında yer gösterilen Hırvatistan uyruklu Christijan Paliç, İnterpol'un Mavi Bülteni ile aranıyordu. Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aziz Milletimiz bilmesini isterim ki; Türkiye'mizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Operasyonu düzenleyen kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duaları sizinle. Allah ayağınıza taş değdirmesin" dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'daki 'Türkiye'nin Huzuru' toplantısında yaptığı konuşmada da kırmızı çizgilerinden birinin uyuşturucu ile mücadele olduğuna dikkat çekerek, "Özellikle aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi, toplumumuzu zehirlemeye kalkanlara; kararlıyız, onlara hayatı zehir edeceğiz" dedi.