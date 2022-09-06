Hırvatistan’da başlayan ‘Helena-Onur’ aşkı cezaevinde sona erdi

Diyarbakır'da yaşayan Onur Yardımcı, 14 ay önce çalışmak üzere Hırvatistan'a gitti. Genç adam burada çalışırken Helena ile tanıştı. Kısa bir süre sonra evlenmeye karar veren genç âşıklar, kararlarını ailelerine bildirdi. Helena'nın annesi bu evliliğe karşı çıksa da Helena ve Onur, Diyarbakır'da ailelerin de katılımıyla resmi nikâh yapılarak dünya evine girdi. Helena, eşi Onur ve ailesinin de anlatımlarıyla Müslüman oldu. Ardından Hırvatistan'a dönen genç âşıkların mutlu günleri kısa sürede sona erdi. Yardımcı ailesinin iddiasına göre, bu evliliğe karşı çıkan kayınvalidesi Ljibica Dugina ile baldızın İvana Dugina'nın kızını kışkırtarak Helena ve Onur'u ayırmaya çalıştığı ifade edildi. Yaşanan sorunlar nedeniyle yeni evli çift arasında şiddetli geçimsizlik ortaya çıktı.

"HAVAALANINDAN GERİ DÖNDÜ"

İddiaya göre, Onur ve Helena arasında 4 ay önce yaşanan tartışmadan sonra genç adam evden ayrıldı ve eşine Türkiye'ye döneceğini söyledi. Onur Yardımcı, Türkiye'ye dönmek üzere havaalanında uçak beklerken kayınvalidesi Dugina telefonla arayarak, 'Helena senin yüzünden intihar edecek, çabuk eve dön' dedi. Bunun üzerine eve gelen Onur Yardımcı, kısa bir süre sonra Hırvat polisi tarafından eşinin şiddet iddiasıyla yaptığı şikâyet üzerine gözaltına alındı. Polisteki ifadesinin ardından elleri kelepçeli, ayakları ve beli zincirlenmiş vaziyette mahkemeye getirilen Onur Yardımcı, tutuklanarak cezaevine konuldu.

ONUR'UN AİLESİ SABAH'A KONUŞTU

4 aydır cezaevinde tutuklu olan Onur Yardımcı'nın babası yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Oğlunun hayatından endişe ettiklerini ifade eden 58 yaşındaki 5 çocuk babası şoför Yusuf Yardımcı, oğullarına kumpas kurulduğunu öne sürdü. Baba Yardımcı, "Oğlumu kayınvalidesi ve gelinin ablası kumpas kurup cezaevine attırdı. Maddi anlamda imkânlarımız olmadığı için Hırvatistan'a gidemiyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz. Tek umudumuz sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı. Baba Yusuf Yardımcı, hafta sonu Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya olayı anlattığını belirterek, Soylu'nun konuyu yakından takip edeceğini söylediğini vurguladı. Baba Yusuf Yardımcı, 15 Eylül'deki duruşmada oğlunun serbest bırakılmasını istedi.