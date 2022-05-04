Haberler Yaşam Haberleri Hitit mührünü krem kutusunda kaçıracaklardı
Giriş Tarihi: 4.5.2022

Hitit mührünü krem kutusunda kaçıracaklardı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Hitit mührünü krem kutusunda kaçıracaklardı
Hitit İmparatorluğu'na başkentlik yapan Çorum'da, Hitit döneminde kral ile kâtip arasında yapılan yazışmalarda kullanılan ve dünyada sadece 3 tane bulunan mühür, tarihi eser kaçakçıları tarafından yurtdışına kaçırılmak istendi. 2015'te Çorum polisinin düzenlediği operasyonda, krem kutusu içinde ele geçirilen, milattan önce 1650-1400 yıllarını kapsayan Eski Hitit Çağı'na ait olduğu belirlenen Hitit mührü, 7 yıllık işlemlerin tamamlanmasının ardından müzede sergilenmeye başlandı. Üzerinde hiyeroglif yazıların bulunduğu paha biçilemeyen bronz mührün diğer ikisinden biri ABD'deki Metropolitan Müzesi'nde, öbürü ise Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde sergileniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Diyarbakır'da korkunç olay! Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika: Sessiz İstila adlı provokatif kısa film hakkında Emniyet'ten açıklama
Ankara'nın 'kavşak' kabusu! Son hali vatandaşı isyan ettirdi
Rusya'nın kıyamet uçağı göklerde görüldü! Nükleer savaş kapıda mı?
Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan'ın bayram diplomasisi devam ediyor!
HDP'nin Pençe-Kilit hazımsızlığı! İttifak ortağı CHP'ye sitem ettiler
Gıdada fiyatları düşürecek düzenlemede sona gelindi! Halde mafyatik yapılanmaya izin verilmeyecek
Son dakika | Türkiye-Ermenistan arasında kritik görüşme! Normalleşme adımları hız kesmeden devam ediyor
Ulan memleket ne hale geldi be!
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan duyurdu: 1 milyon Suriyeli için dönüş planı hazır
ARKADAŞINA GÖNDER
Hitit mührünü krem kutusunda kaçıracaklardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA