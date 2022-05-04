Hitit mührünü krem kutusunda kaçıracaklardı

Hitit İmparatorluğu'na başkentlik yapan Çorum'da, Hitit döneminde kral ile kâtip arasında yapılan yazışmalarda kullanılan ve dünyada sadece 3 tane bulunan mühür, tarihi eser kaçakçıları tarafından yurtdışına kaçırılmak istendi. 2015'te Çorum polisinin düzenlediği operasyonda, krem kutusu içinde ele geçirilen, milattan önce 1650-1400 yıllarını kapsayan Eski Hitit Çağı'na ait olduğu belirlenen Hitit mührü, 7 yıllık işlemlerin tamamlanmasının ardından müzede sergilenmeye başlandı. Üzerinde hiyeroglif yazıların bulunduğu paha biçilemeyen bronz mührün diğer ikisinden biri ABD'deki Metropolitan Müzesi'nde, öbürü ise Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde sergileniyor.