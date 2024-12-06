HIV virüsüne karşı umuduyla savaşıyor

Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesi'ne bağlı Ulucanlar Mahallesi'ne bağlı Karagöz Mezrası'nda yaşayan Y.Ç., 2008'de 1.5 yaşındayken üzerine çaydanlığın devrilmesi sonucu götürüldüğü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Yanık Ünitesi'nde tedavi görürken verilen kandan HIV bulaşmasıyla AIDS hastalığına yakalandı.Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesi'nde açılan maddi ve manevi tazminat davası sonucunda Sağlık Bakanlığı 2012 yılında aileye 1 milyon 393 bin lira tazminat ödemişti. Baba Mehmet Ç. bu parayla oğluna bir araba ve 20 dönüm tarla almıştı.Liseyi bu yıl bitiren ve üniversite sınavına hazırlanan Y.Ç. önümüzdeki ay 18 yaşına gireceğini belirterek kendisini iyi hissettiğini söyledi.Tedavi süreci kapsamında 6 ayda bir Ankara'ya Hacettepe Tıp Fakültesi'ne gidip muayene olduğunu belirten Y.Ç., günde 1 ilaç kullandığını belirterek, "Liseyi bitirdim, üniversite sınavına girdim ama düşük puan aldığım için tercih yapmadım. En büyük hayalim okuyup doktor olmak ve benim gibi hastalara yardım etmek. Çalışıp önümüzdeki yıl tekrar sınava gireceğim. 10 kardeşiz. Kardeşlerim, arkadaşlarım beni hiç dışlamadılar. Arkadaşlarımla gezip dolaşıyoruz" dedi.Y.Ç.'NIN BABASI MEHMET Ç.: Ona gözümüz gibi bakıyoruz. 10 çocuğum var, asgari ücretle hizmetli olarak çalışıyorum. Aldığımız tazminatla 20 dönüm tarla ve bir araba aldım. Ben okumadım, okusaydım şimdi bir vazifem olurdu. Çocuklarımın okumasını istiyorum. Özelikle Y.Ç.'nin en büyük hayali okuyup doktor olmaktı. Tekrar sınava hazırlanıyor" dedi.