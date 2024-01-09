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Giriş Tarihi: 9.1.2024 01:14

Hız göstergesi 240 km’de takılı kaldı

Muş’ta, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüj, ağaç ve aydınlatma direğine çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen otomobilin hız göstergesinin 240 kilometrede takılı kaldığı görüldü

DHA
Hız göstergesi 240 km’de takılı kaldı

Olay, saat 21.00 sıralarında Bitlis-Muş yolu üzerinde meydana geldi. Hasköy ilçesi istikametinden Muş'a gelen Ömer İnanç (28) yönetimindeki otomobil, Havalimanı Kavşağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Savrulan otomobil, ağaç ve aydınlatma direğine de çarpan durabildi.

Kazada otomobildeki sıkışan sürücü İnanç ile yanındaki Fırat Koçar (32), itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri de karayolunda önlem alarak, trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla çekilirken, aracın hız göstergesinin 240 kiloketrede takılı kaldığı dikkati çekti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Hız göstergesi 240 km’de takılı kaldı
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