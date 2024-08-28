Hız tutkusu yüzünden canından oldu

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada, hız tutkunu olan motosiklet sürücüsü Onur Aykanat hayatını kaybetti.Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe yol ayrımında gerçekleşti. İddiaya göre, aşırı hız yapan Onur Aykanat'ın kullandığı motosiklet önce bir otomobile çarpıştı ardından bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Aykanat motosikletten düşerek feci şekilde yaşamını yitirdi. Motosikleti ise kaza yerinden 800 metre kadar yolda sürüklendi. Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Aykanat'ın motosikletlere olan ilgisini sosyal medya hesaplarına da yansıttığı görüldü. Sürücünün daha önce Kuzey Marmara Otoyolu'nun farkı noktalarında 300 kilometre hızlara ulaştığı ve bu anları kayda alarak sosyal medya hesabından paylaştığı belirlendi.Kazanın kesin oluş şeklinin belirlenmesi için soruşturma başlatılırken otoyol kamera görüntülerinin inceleneceği öğrenildi.