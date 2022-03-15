Hız ve gizli buzlanma can aldı: 2 ölü

BURSANilüfer'deki Yüzüncüyıl Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi'nde dün saat 02.00 sıralarında Bursa'dan İzmir'e giden Hicret Er idaresindeki 34 RK 6207 plakalı otomobil, iddiaya göre gizli buzlanma ve aşırı hızın etkisiyle kontrolden çıktı. Kaldırıma ve ağaçlara çarpan otomobil, takla attı. 50 metre savrulan araçtaki 2 kişi, bulundukları yere sıkıştı. İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücü Er ve yanındaki Serdar Demir'i kurtarmak için çalışma başlattı. Otomobilin kapıları kesilerek çıkartılan Er ile Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.