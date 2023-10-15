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Giriş Tarihi: 16.10.2023

Hız ve yağış, 7 cana mal oldu

Hız ve yağış, 7 cana mal oldu
İstanbul'dan Van'a gitmek üzere yola çıkan Selim Aytürk'ün kullandığı Van Gölü Turizm'e ait otobüs, dün sabaha karşı saat 06.00 sıralarında, Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Yazyurdu beldesi yakınlarında, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayınca devrildi. Ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı. 7 kişinin öldüğü kazada, aralarında otobüs şoförünün de bulunduğu 40 kişi de yaralandı. Yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Yararlılardan Vedat Taş, otobüsün hız yaptığını ve viraja girdiğinde yerlek ıslak olduğu için kontrolden çıkarak takla attığını söyledi. Kazaya ilişkin Gürün Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirildi.

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Hız ve yağış, 7 cana mal oldu
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