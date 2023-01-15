‘Hız’la ilerliyor

Edirne'yi İstanbul'a hızlı trenle bağlayacak projenin ilk etabının yüzde 70'i bitti. 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattının 2024'te tamamlanması hedefleniyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, "Bu hat şehrimizi bir yandan İstanbul ile entegre etmiş olacak bir yandan da Avrupa ile entegre etmiş olacak. Çünkü Bulgaristan tarafında da yürüyen çalışmalar var. Yük tarafında da yolcu tarafında da büyük bir fırsat sunacak. Çerkezköy-Kapıkule Hattı'ndaki çalışmalar yaklaşık yüzde 70 seviyesinin üzerine çıktı fiziki gerçekleşmesi de. Burada çok daha önde gidiyoruz, çok daha hızlı gidiyoruz. İlimiz sınırındaki gerçekleşmesi de yüzde 74 seviyesinde. Edirne etapları büyük oranda tamamlandı. Kalan kısımlar da bu yıl tamamlanacak" dedi.